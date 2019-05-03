Футбол
Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛМатч ТВ 13:07
Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт дебютировал в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
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