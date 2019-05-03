Футбол

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛМатч ТВ 13:07

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт дебютировал в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Sportbox.RU13:07

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Матч ТВ13:07

Форвард «Фулхэма» Эллиотт стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Чемпионат12:36

Игрок «Фулхэма» Эллиотт - самый молодой футболист в истории чемпионата Англии

Спорт-Экспресс12:51

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком, вышедшим в матче АПЛ

Soccer.ru12:23

Футболист «Фулхэма» Эллиотт стал самым юным игроком в истории АПЛ

Sport24.ru12:06

Нападающий «Фулхэма» Элиот стал самым молодым игроком АПЛ. Ему 16 лет и 30 дней

Бомбардир.ру13:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия

Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Футбол

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
Обновлено в 13:56
Общество

В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС

Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата во дворе жилых домов

Обновлено в 13:20
Политика

Полиция Алжира арестовала брата экс-президента

В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
Космос

Космический грузовик Dragon отправился к МКС

В субботу с космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon, который доставит груз на МКС.
Обновлено в 03:15
Политика

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено вчера в 06:28
Кино

Продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму

Съемки четвертой части фильма «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 04:18
Авто

Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда

С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам.
Обновлено в 12:41
Единоборства

Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено вчера в 06:48
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Общество

Москвичей предупредили о погоде на 9 мая

Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ждать на 9 мая, передает ФАН.
Обновлено в 12:23
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Космос

Воду на Землю доставили астероиды

В 2010 г. на Землю доставили астероид Итокава на японском зонде «Хаябуса».
Обновлено вчера в 02:44
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Футбол

СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде

В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Культура

На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное