Футбол
Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛSportbox.RU 13:07
Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт дебютировал в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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Горбачев оценил переговоры Путина и Трампа
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Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
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Общество
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
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Российский крейсер признали самым мощным в мире
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Небензя спел в ООН песни военных лет
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Обновлено в 12:46
Армия и оружие
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Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
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Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
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Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
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В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
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Два льва напали на работника зоопарка в Германии
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