Футбол

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛSportbox.RU 13:07

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт дебютировал в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
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Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Sportbox.RU13:07

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

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Форвард «Фулхэма» Эллиотт стал самым молодым игроком в истории АПЛ

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Нападающий «Фулхэма» Элиот стал самым молодым игроком АПЛ. Ему 16 лет и 30 дней

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