Футбол
Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛSportbox.RU 13:07
Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт дебютировал в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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Футбол
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Небензя спел в ООН песни военных лет
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Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
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«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
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Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
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Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
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История мести в клипе Die Antwoord на трек «DntTakeMe4aPoes»
Выходцы из Кейптауна, группа Die Antwoord опубликовали на своем ютьюб-канале клип на совместный с G-Boy сингл «DntTakeMe4aPoes».
Обновлено в 14:13
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Общество
Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики
Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.
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Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Политика
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Напомним, что Игорь Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года.
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Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
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Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
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Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36