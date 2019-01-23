Футбол
Форвард «Фулхэма» Камара был арестован после драки на базе клубаSports.ru 10:56
Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений после драки на базе клуба. В понедельник на базу команды были вызваны полицейские из-за сообщений о конфликте с участием французского форварда.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро
Обновлено в 13:17
Технологии
Boeing испытал быстрое электрическое аэротакси
Американский авиастроительный концерн Boeing провел испытания прототипа перспективного быстрого электрического аэротакси NeXt.
Обновлено в 12:29
Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Общество
Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, сообщил в среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Обновлено в 11:49
Технологии
Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков
По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:09
Космос
Астроном снял падение метеорита на Луну во время затмения
Астроном Хосе Мария Мадиедо из Университета Уэльвы в Испании зафиксировал падение метеорита на Луну во время лунного затмения, которое произошло в ночь на 21 января.
Обновлено в 13:11
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество
Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон
Обновлено в 06:15
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Политика
Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли
Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» получит расположенные рядом с действующими зданиями университета земельные участки, которые раньше планировалось использовать под строительство коммерческого жилья.
Обновлено в 09:50
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Операция по поиску самолета, на котором находился Сала, возобновлена
Операция по поиску пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, возобновлена, заявила полиция острова Гернси.
Обновлено в 03:12
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Происшествия
Горящие в Черном море суда вошли в территориальные воды России
Обновлено в 12:48
Наука
В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»
Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Общество
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег
Деньги поступали на расчетный счет Синельникова в Санкт-Петербурге, он их обналичивал, привозил в Москву и передавал бухгалтеру Масляевой.
Обновлено в 05:17
Политика
Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Кремле
В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:57
Авто
Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Общество
В России началось строительство первого супертраулера
«Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) заложили первый супертраулер проекта СТ-192, который по производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги, сообщил представитель Русской рыбопромышленной компании (РРПК), которая выступает заказчиком судна.
Обновлено в 10:34
Авто
Volvo отзывает более 200 000 автомобилей
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Суд обязал Алека Болдуина пройти курсы по управлению гневом
Отмечается, что суд обязал Болдуина пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.
Обновлено в 11:37
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца
За период с 15 по 21 января 2019 года цены на яйца снизились на 1,3%, а на свинину – на 0,3%. Об этом следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
Обновлено в 10:47