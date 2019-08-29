Футбол
Sport24.ruФорвард «Фрайбурга» Вальдшмидт впервые вызван в сборную Германии
Дебютный вызов в национальную команду получил 23-летний нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт, ставший с семью голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы — 2019. Впервые с октября 2018 года под знамена бундестим приглашен полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан.
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