Футбол
Sport24.ruФорвард «Фрайбурга» Вальдшмидт впервые вызван в сборную Германии
Дебютный вызов в национальную команду получил 23-летний нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт, ставший с семью голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы — 2019. Впервые с октября 2018 года под знамена бундестим приглашен полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан.
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Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
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Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
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По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
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Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
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У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
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Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
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Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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Футбол
Сборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово
Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09).
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Киев освободил Вышинского из-под стражи
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Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
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В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
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