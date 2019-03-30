Происшествия

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТПМатч ТВ вчера в 16:41

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза на своем автомобиле сбил человека на скутере. Сообщается, что инцидент произошел в пятницу во Флоренции.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза сбил скутериста

Sport24.ruвчера в 19:21

Форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Матч ТВвчера в 16:41

СМИ: форвард «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Спорт-Экспрессвчера в 14:46

Форвард «Фиорентины» попал в ДТП

Soccer.ruвчера в 15:31

Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Евро-футбол.рувчера в 15:08

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в автомобильную аварию

Советский спортвчера в 16:31

Полузащитник «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Sports.ruвчера в 16:15
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Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Происшествия

У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей

15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Наука

Английский язык уместился в полтора мегабайта

Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В России появится уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Управляющий директор КБ Валерий Макеев в интервью РИА Новости рассказал, что помимо 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда предприятие разрабатывает сейчас проект создания специальных блоков, которые превращают неуправляемые ракеты в управляемые.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Авианосец «Викрант» получил СУБ российско-индийской разработки

Обновлено в 00:56
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Обновлено вчера в 22:03
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

Обновлено вчера в 09:16
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
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