Нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласье отказался переходить в аренду в московский ЦСКА.

Политика Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30 Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Общество Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.

Происшествия Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Экономика Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Происшествия В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

Армия и оружие Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Экономика Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.

Спорт РУСАДА передает данные московской лаборатории в спортивные федерации Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что его ведомство передает информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории в международные спортивные федерации.

Экономика В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.