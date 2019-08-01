Футбол
Форвард «Эвертона» Боласье отказался переходить в аренду ЦСКАМК-Спорт 03:11
Нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласье отказался переходить в аренду в московский ЦСКА.
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ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Боласье, но форвард отказался от перехода
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