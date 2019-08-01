Футбол

Форвард «Эвертона» Боласье отказался переходить в аренду ЦСКАМК-Спорт 03:11

Нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласье отказался переходить в аренду в московский ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Боласи, игрок отказался ехать в Россию из-за истории с Малкомом

Sport24.ruвчера в 17:59

ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Боласье, но форвард отказался от перехода

Чемпионатвчера в 17:45

ЦСКА согласовал аренду Болази с «Эвертоном», но не договорился с самим игроком

Sports.ruвчера в 16:38

СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Боласи с «Эвертоном», но игрок отказывается ехать в Россию

Матч ТВвчера в 17:10

Источник: Хавбек «Эвертона» Боласи отказался переходить в ЦСКА

Sport.ruвчера в 17:00

Источник: Боласье отказался переходить в ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Боласи с «Эвертоном», но игрок отказывается ехать в Россию

Sportbox.RUвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным

Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30

Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:51
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Религия

Мусульмане России празднуют Курбан-байрам

Обновлено в 01:23
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению

Обновлено в 03:06
Общество

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 23:21
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Обновлено в 01:46
Экономика

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека

Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

Обновлено в 02:41
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Назван ТОП-5 интересных стартапов, которые изменят автоиндустрию

Обновлено в 03:42
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено вчера в 13:41
Спорт

РУСАДА передает данные московской лаборатории в спортивные федерации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что его ведомство передает информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории в международные спортивные федерации.
Обновлено в 04:16
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

The Guardian рассказал о проблемах Бориса Джонсона с женщинами

Женщины-избиратели меньше поддерживают нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Прокуратура в Краснокаменске не разрешила МВД вскрыть машину с женой помощника прокурора

Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
Обновлено в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Янник Боласи
Конголезский футболист
Конголезский футболист, полузащитник клуба «Андерлехт» и сборной ДР Конго.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное