Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.

Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»

Общество В бурятском селе прорвало дамбу в присутствии главы республики В селе Джила на юге Бурятии 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов.

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Политика Медведев прилетел на остров Итуруп Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

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Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

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Политика Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики.

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Футбол «Спартак» согласовал с АЗ переход Тила Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.

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