Футбол

Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»Чемпионат вчера в 22:32

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
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