Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»Чемпионат вчера в 22:32
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Спартак — Динамо 3 августа 2019: прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ
Комсомольская правдавчера в 00:40
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В бурятском селе прорвало дамбу в присутствии главы республики
В селе Джила на юге Бурятии 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 00:10
Политика
СМИ узнали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено вчера в 00:05
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать
Обновлено вчера в 22:17
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Обновлено в 00:27
Политика
Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала новые отношения
Певица наслаждалась статусом свободной женщины, однако близкие друзья девушки рассказали, что Дакота начала отношения с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины
Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:42
Технологии
Представлена клавиатура Keystone, которая определяет силу нажатия
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34