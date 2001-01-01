Футбол

Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»Чемпионат вчера в 22:32

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
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Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»

Чемпионатвчера в 22:32

Рамиль Шейдаев: «Очень хотим выиграть у „Спартака“»

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