Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»Чемпионат вчера в 22:32
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети
Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Энергетика
Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено 31 июля в 15:43
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Обновлено в 01:03
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной, возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Кремле рассказали, о чем Путин и Трамп говорили по телефону
Вечером 31 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Идеальной кандидатурой на место главы офиса президента Украины Владимира Зеленского назвали исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Лиза Галкина призвала всех улыбнуться и быть счастливыми
Маленькая Лиза Галкина призвала всех людей улыбнуться и быть счастливыми.
Обновлено в 01:34
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено вчера в 08:41