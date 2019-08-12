Нам могут ломать и разбивать нос, а желтые карточки получаем мы.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат». По информации издания, у футболиста диагностирован перелом носа со смещением.

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

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