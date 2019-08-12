Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»РБК 08:49
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат». По информации издания, у футболиста диагностирован перелом носа со смещением.
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Нам могут ломать и разбивать нос, а желтые карточки получаем мы.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистМатч ТВ 08:19
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