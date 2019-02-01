Футбол

Форвард «Челси» Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас»Sportbox.RU вчера в 19:38

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступавший на правах аренды за «Валенсию», вернулся в Англию. «Кристал Пэлас» объявил об аренде 25-летнего бельгийца до конца сезона без опции выкупа.
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«Кристал Пэлас» арендовал Бачуайи до конца сезона

Евро-футбол.ру00:01

«Челси» позволил Батшуайи перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды

Газета.Ruвчера в 19:51

Батшуайи в последние минуты трансферного окна перешел в «Кристал Пэлас»

Sport24.ruвчера в 19:17

Батшуайи перешёл в «Кристал Пэлас»

Чемпионатвчера в 19:27

Форвард «Челси» Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас»

Матч ТВвчера в 19:38

Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас»

Спорт-Экспрессвчера в 18:37

«Кристал Пэлас» арендовал Батшуайи у «Челси» до конца сезона

Sports.ruвчера в 19:44
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика

США официально приостановят выполнение ДРСМД со 2 февраля

США приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
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Кино

Скончался актер Игорь Кан из фильма «Кин-дза-дза»

Обновлено в 07:03
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Интернет

Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Хакеры выложили в сеть огромную базу украденных данных пользователей.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Дело о теракте в метро Петербурга направлено в суд

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад»* в организации названного сообщества и участии в нём, совершении теракта в Петербургском метро, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет

Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Обновлено в 08:37
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Общество

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей, пишут СМИ

Якутская школа "Айыы Кыната" отказалась принимать русскоязычных детей, сообщил News.Ykt.Ru.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве арестовали известную по скандальной статье наркоманку

Обновлено в 08:11
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

СК допрашивает седьмого фигуранта дела Арашуковых

Обновлено в 08:41
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты

Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео

Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.
Обновлено в 04:03
Общество

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»

В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Происшествия

Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН

В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).
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Происшествия

Лжеврача-шизофреника в Челябинске раскусил лечивший его психиатр

Врача-шизофреника Кондрашина удалось вывести на чистую воду после того, как его опознал на медицинском форуме лечивший его в прошлом врач-психиатр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 03:30
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

Первые товарные версии седана Toyota Corolla нового поколения появятся у российских дилеров марки уже весной 2019 года.
Обновлено в 00:22
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Правозащитники заявили о возможном избиении похитителя картины Куинджи

Об избиении Чуприкова при задержании ранее сообщила замглавы московской ОНК Ева Меркачева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 09:06
Общество

В Таиланде рассказали о поведении Насти Рыбки в тюрьме

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которая провела вместе с другими обвиняемыми по делу о нелегальном "секс-тренинге" почти 10 месяцев в тюрьме Паттайи под следствием и судом, не желала подчиняться тюремным правилам и неоднократно получала замечания, заявил в пятницу директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан.
Обновлено в 07:15
Наука

Назван самый богатый человек в истории

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ранее во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая принадлежала богатым и знатным горожанам.
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Экономика

Акционеры «Открытие Холдинга» решили выйти из капитала ОВК

Акционеры «Открытие Холдинга», на долю которого приходится 7,9% акций НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК), приняли решение выйти из капитала ОВК, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы холдинга.
Обновлено в 08:07
Наука

Подо льдами Антарктиды обнаружена гигантская полость

Огромная полость разрастается подо льдами западной Антарктиды.
Обновлено вчера в 04:06
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Миши Батшуайи
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Бельгии, на правах аренды выступающий за «Валенсию». Участник чемпионата Европы 2016 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года.
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