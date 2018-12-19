Футбол
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "Валенсию", может вернуться во Францию. Согласно источнику, к игроку проявляет интерес "Монако", который согласен арендовать бельгийца с правом выкупа.
Советский спорт03:31
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Кевин де Брейне: «Рад, что внес свой вклад в выход „Сити“ в 1/2 финала Кубка лиги»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после победы над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка лиги отметил, что рад вернуться на поле.
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