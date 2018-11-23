Футбол

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны
Газета.Ru
06:51

Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт". Фанат выбежал на поле во время заключительной тренировке команды перед матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт".
Газета.Ru06:51

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Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

РИА Новости08:30

Почти 50 тысяч фанатов посетили тренировку «Боки Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт»

Матч ТВ05:08

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Газета.Ru06:51

50 тысяч человек на тренировке «Бока Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт». Видео

Спорт-Экспресс03:40

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Sport24.ru05:53

Полный стадион на тренировке «Бока Хуниорс». Болельщики занимали очередь с ночи

Sports.ru07:35

Тренировку «Боки Хуниорс» перед игрой с «Ривер Плейт» посетили 49 тыс. фанатов

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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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