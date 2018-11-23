Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт". Фанат выбежал на поле во время заключительной тренировке команды перед матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт".

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

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