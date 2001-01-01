Футбол
Форвард «Бенфики» Жонас объявил о завершении карьерыSoccer.ru 20:26
Бразильский нападающий "Бенфики" Жонас объявил о завершении игровой карьеры и пригласил болельщиков лиссабонского клуба на свой прощальный матч. 35-летний футболист выступал за "Гуарани", "Гремио", "Сантос", "Валенсию" и сборную Бразилии.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Общество
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
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Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных
Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия
На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти
В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено в 20:26
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено в 17:41
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге
Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд
Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.
Обновлено в 20:58
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях из-за поставок С-400
Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что позиция Вашингтона по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осталась неизменной и Анкару ждут серьезные последствия после сделки с Россией.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено 07 июля в 02:52
Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Технологии
Новая навигационная система для гражданских судов может появиться в России в 2020 году
Полностью отечественная интегрированная навигационная система, предназначенная для обеспечения безопасности мореплавания гражданских судов различных типов, может появиться на российском рынке в 2020 году.
Обновлено в 18:35
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре
Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
Обновлено в 02:38
Общество
Треть приморцев хочет покинуть край
Почти треть жителей Приморья хотят переехать из региона в другие. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьера Греции
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над углублением двусторонних отношений.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей
Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обновлено в 20:58
Технологии
«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»
«Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено 07 июля в 14:24
Наука
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00