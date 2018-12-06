Футбол
Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте. Однако был вынужден покинуть поле на 88-й минуте.
Матч ТВ01:52
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