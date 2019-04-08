Форвард «Барселоны» Дембеле отправится на матч с «Манчестер Юнайтед»РИА Новости 09:12

Футболист испанской "Барселоны" Усман Дембеле вошел в список игроков, которые отправятся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщается на официальной странице "сине-гранатовых" в Twitter.

Форвард «Барселоны» Дембеле отправится на матч с «Манчестер Юнайтед»

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