Футбол

Форвард «Аякса» подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»Sport.ru вчера в 13:59

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Одним из первых приобретений английского "Манчестер Юнайтед" этим летом стал юный голландец Диллон Хугеверф. В субботу, в первый день лета, воспитанник "Аякса" подписал трудовое соглашение с "красными дьяволами", - о чём сообщил сам футболист на своей странице в инстаграме.
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