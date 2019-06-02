Футбол
Форвард «Аякса» подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»Sport.ru вчера в 13:59
Одним из первых приобретений английского "Манчестер Юнайтед" этим летом стал юный голландец Диллон Хугеверф. В субботу, в первый день лета, воспитанник "Аякса" подписал трудовое соглашение с "красными дьяволами", - о чём сообщил сам футболист на своей странице в инстаграме.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган были замечены на концерте в Лимасоле
Как пишет портал "7 дней", оба были замечены на одном из концертов в Лимасоле. Развод знаменитой пары обсуждала без малого вся страна.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек
Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 11:20
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Новый бомбардировщик Ту-22М3М сможет дозаправляться в воздухе
Еще на этапе проектировки планировалось, что Ту-22М3М сможет дозаправляться в воздухе.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за бывшего мужа российской модели
Продюсер Дмитрий Рассам 1 июня отпраздновал в Монако свадьбу с некоронованной принцессой этого карликового государства Шарлоттой Казираги.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская забыла изменить название страницы сына в Instagram
Продюсер часто говорила поклонникам, что решила изменить имидж своего сына Александра.
Обновлено в 08:11
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Недвижимость
Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки
Относительно мая прошлого года, наиболее подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Пермь по этому показателю заняла третье места.
Обновлено в 07:12
Общество
В России отменили национальный роуминг
С сегодняшнего дня в России официально отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара
Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Политика
Савченко потребовала трибунала для Порошенко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:40
Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Авто
Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata
В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Кино
Гей‐сцены вырезали из российской версии фильма про Элтона Джона
Россиянам представят неполную версию фильма об Элтоне Джоне. Из биографической ленты «Рокетмен» вырезали несколько сцен.
Обновлено 31 мая в 06:36
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов победил "Тоттенхэм" (2:0).
Обновлено вчера в 16:56