Футбол
Форвард «Автомобилиста» пожелал удачи «Уралу» в РПЛМатч ТВ 03:25
Екатеринбургский «Урал» на своей странице в Twitter выпустил видеоролик, в котором различные спортсмены города желают удачи клубу в новом сезоне РПЛ. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев от лица всей хоккейной команды пожелал «Уралу» успешного выступления в чемпионате России.
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