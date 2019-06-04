Футбол

Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат»Sports.ru 12:18

Нападающий «Анжи» Андрес Понсе продолжит карьеру в «Ахмате». 22-летний форвард сборной Венесуэлы подписал контракт с грозненским клубом, рассчитанный на 4 года. Понсе перешел в «Анжи» летом 2018 года.
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Лучший бомбардир «Анжи» перешел в «Ахмат»

Газета.Ru04:40

«Ахмат» объявил о переходе форварда «Анжи» Понсе

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Лучший бомбардир «Анжи» перебрался в «Ахмат»

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Лучший бомбардир «Анжи» перебрался в «Ахмат»

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Нападающий «Анжи» может стать игроком «Ахмата»

Нева Спорт01:16

Источник: Понсе перейдёт в «Ахмат»

Sport.ru01:44

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»

Soccer.ruвчера в 22:12
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»

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Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
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США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

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Team 17 анонсировала Blasphemous - двухмерную метроидванию с явно прослеживающимся влиянием Dark Souls.
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино

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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
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Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
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Политика

120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии

120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Анрея Бабиша.
Обновлено в 17:11
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
Обновлено в 16:34
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Обновлено в 19:12
Политика

В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии ведется добыча, и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики ударопрочного Galaxy Xcover 4s

Как известно компания Samsung решила возродить линейку защищенных смартфонов и первым из них станет Galaxy Xcover 4s.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»

Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019

Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
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