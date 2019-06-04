Футбол
Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»Soccer.ru 03 июня в 22:12
Нападающий "Анжи" Андрес Понсе продолжит карьеру в "Ахмате", утверждает источник. В завершившемся сезоне чемпионата России 22-летний венесуэлец стал лучшим бомбардиром махачкалинского клуба, забив 5 мячей в 27 матчах. Вчера состав "Ахмата" пополнил игрок молодёжной сборной Польши.
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