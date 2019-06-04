Футбол

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»Soccer.ru 03 июня в 22:12

Нападающий "Анжи" Андрес Понсе продолжит карьеру в "Ахмате", утверждает источник. В завершившемся сезоне чемпионата России 22-летний венесуэлец стал лучшим бомбардиром махачкалинского клуба, забив 5 мячей в 27 матчах. Вчера состав "Ахмата" пополнил игрок молодёжной сборной Польши.
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Лучший бомбардир «Анжи» перебрался в «Ахмат»

Sportbox.RUвчера в 13:01

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Матч ТВвчера в 13:01

Нападающий «Анжи» может стать игроком «Ахмата»

Нева Спортвчера в 01:16

Источник: Понсе перейдёт в «Ахмат»

Sport.ruвчера в 01:44

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»

Soccer.ru03 июня в 22:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
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В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Для улан-удэнцев запустили новый информационный сайт

5 июня в Администрации Улан-Удэ журналистам презентовали новый информационный сайт Улан-Удэ — ulan-ude-info.ru.
Обновлено в 00:38
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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
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Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad

Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.
Обновлено вчера в 22:36
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Обновлено вчера в 07:58
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В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено вчера в 08:21
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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено вчера в 15:59
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.
Обновлено 03 июня в 21:40
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено вчера в 19:12
Авто

Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре

Из пресс-релиза стало известно, что в Поднебесной новинка появится в октябре этого года, и получит новые моторы.
Обновлено вчера в 04:27
Экономика

Правила расходования материнского капитала изменились в России

Правительство РФ утвердило изменения в правилах использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено 03 июня в 22:17
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено 03 июня в 09:10
Происшествия

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено вчера в 13:59
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Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход

Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
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Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Технологии

Tinder позволит указать свою сексуальную ориентацию

Приложение для знакомств Tinder добавляет новую функцию: теперь пользователи смогут указать свою сексуальную ориентацию.
Обновлено вчера в 14:23
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ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
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