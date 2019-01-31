Форвард «Алавеса» стал одноклубником Черышева в «Валенсии»Спорт-Экспресс 11:51

Нападающий Рубен Собрино перешел из "Алавеса" в "Валенсию", сообщает официальный сайт "летучих мышей". Контракт подписан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 26-летний испанец сыграл в 22 матчах за "Валенсию", забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Форвард «Алавеса» стал одноклубником Черышева в «Валенсии»

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