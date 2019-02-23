Футбол

«Фортуна» выиграла у «Нюрнберга»Спорт-Экспресс 14:36

"Фортуна" обыграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура чемпионата Германии - 2:1. В составе победителей отличился Каан Айхан. Защитник команды гостей Жозе Алмейда Эвертон поразил свои ворота. За "Нюрнберг" забил Эдуард Левен.
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Автогол Эвертона помог «Фортуне» обыграть «Нюрнберг»

Чемпионат14:58

«Фортуна» вырвала победу у «Нюрнберга»

Матч ТВ14:27

«Фортуна» выиграла у «Нюрнберга»

Спорт-Экспресс14:36

«Фортуна» вырвала победу у «Нюрнберга»

Sportbox.RU14:27

«Фортуна» в большинстве победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

РИА Новости14:39

«Нюрнберг», уступив «Фортуне», довел серию без побед в Бундеслиге до 17 матчей

Sport24.ru14:25

«Нюрнберг» не выигрывает в бундеслиге 17 матчей и повторил свой антирекорд

Sports.ru15:05
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Политика

Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли

Обновлено в 14:40
Происшествия

На юге США потерпел разбился грузовой Boeing

Обновлено в 15:15
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
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Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Кино

Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Обновлено в 14:57
Спорт

Никитина впервые в истории России выиграла Кубок мира по скелетону

Елена Никитина стала первой в истории россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.
Обновлено в 16:13
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Политика

Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство

Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
Обновлено в 13:46
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара.
Обновлено в 12:48
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Происшествия

В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов

В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Политика

Дюжев отреагировал на слова Серебрякова о России

Российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление Алексея Серебрякова о том, что Россия «разжигала войны» в ряде стран.
Обновлено в 15:02
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено в 12:08
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли

Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News.
Обновлено в 01:07
Спорт

Драчёв: ребята выглядели вялыми, но это пройдёт

Ребята выглядели уставшими и вялыми, но это всё пройдёт.
Обновлено в 05:01
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира

Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Обновлено в 07:43
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму в $540 млн.
Обновлено в 15:08
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Обновлено в 14:15
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

Британский министр назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Общество

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

Обновлено в 11:07
Происшествия

47 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Порядка 47 тысяч человек приняли участие в акциях движения «желтых жилетов» во Франции в субботу, 23 февраля.
Обновлено в 15:13
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома

В Хабаровске врачи оставили 35-летнюю женщину самостоятельно рожать на полу роддома.
Обновлено в 13:06
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
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