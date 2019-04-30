«Фортуна» может взять Смолова в арендуЧемпионат вчера в 14:08

По данным источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее форвард не раз заявлял о желании выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.

Спорт день за днем

«Фортуна» может взять Смолова в аренду

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