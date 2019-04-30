Футбол
«Фортуна» может взять Смолова в арендуЧемпионат вчера в 14:08
По данным источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее форвард не раз заявлял о желании выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters
Обновлено в 04:40
Космос
На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы
Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Футбол
Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».
Обновлено в 04:32
Космос
Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой
Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.
Обновлено вчера в 19:23
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории
Фильм студии Marvel "Мстители 4: Финал" вошел в десятку лучших кинопроектов в истории кинематографа по версии пользователей портала IMDb.
Обновлено в 02:45
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
"Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.
Обновлено в 04:20
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
История "Монстрации" Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.
Обновлено в 04:17
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Театры
Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием
Актёр Виктор Сухоруков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета.
Обновлено в 04:48
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Общество
Четыре знака, которым май 2019 принесет огромную удачу
Астрологи считают, что в мае 2019 года представители четырех знаков будут особенно любимы Фортуной.
Обновлено вчера в 03:23
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс»
Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
США заявили о потере превосходства в космосе из-за России
Обновлено вчера в 23:15
Авто
В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%
Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов
Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.
Обновлено в 03:56
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07