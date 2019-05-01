«Фортуна» хочет арендовать СмоловаСпорт день за днем вчера в 14:37

Руководство «Фортуны» из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждают в Express. По данным источника, в «Локомотиве» готов платить Смолову ¾ зарплаты в аренде.

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