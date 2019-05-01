Футбол
«Фортуна» хочет арендовать СмоловаСпорт день за днем 14:37
Руководство «Фортуны» из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждают в Express. По данным источника, в «Локомотиве» готов платить Смолову ¾ зарплаты в аренде.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
Обновлено в 16:21
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Экономика
Суд в США утвердил урегулирование спора между Маском и биржевым регулятором
Окружной суд южного округа Нью-Йорка утвердил урегулирование юридического спора между генеральным директором Tesla Илоном Маском и биржевым регулятором США (SEC), говорится в заявлении суда, опубликованным изданием USA Today.
Обновлено в 22:50
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Канкуне неизвестный застрелил постояльца отеля
Постоялец одного из отелей туристической зоны Канкуна в Мексике был застрелен неизвестным, сообщило издание Universal.
Обновлено в 18:41
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 19:52
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
Стало известно о кончине исследователя потерь Вооруженных сил СССР в Великой отечественной войне (ВОВ) генерала-полковника Григория Кривошеева.
Обновлено в 14:56
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Общество
Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня
Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 21:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Авто
Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали
Самая мощная на сегодняшний день серийная версия мотора AMG V8 4.0 устанавливается на лифтбек GT 63 S — там она развивает 639 лошадиных сил.
Обновлено в 11:40
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Политика
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия
При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Соратник Гуаидо укрылся в посольстве Чили в Венесуэле
Обновлено в 18:28