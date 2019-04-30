Футбол
«Фортуна» хочет арендовать СмоловаСпорт день за днем вчера в 14:37
Руководство «Фортуны» из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, утверждают в Express. По данным источника, в «Локомотиве» готов платить Смолову ¾ зарплаты в аренде.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Обновлено вчера в 07:04
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Игры
Разработчики опубликовали видео геймплея The Sinking City
Разработчики игровой компании Bigben Interactive опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий геймплей детективного приключения The Sinking City.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки
"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская
В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр.
Обновлено в 02:15
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Обновлено в 03:51
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
США теряют превосходство в космосе из-за России и КНР
Обновлено в 02:19
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41