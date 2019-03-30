Футбол

«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 годаLiveSport.ru 28 марта в 22:57

«Боруссия» М Победой в гостях над «Майнцем» (1:0) в позапрошлом туре Бундеслиги, «жеребята» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они три встречи проиграли и одну свели вничью. Все поражения пришлись на домашние поединки.
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«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 года

LiveSport.ru28 марта в 22:57
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