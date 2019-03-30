Футбол
«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 годаLiveSport.ru 28 марта в 22:57
«Боруссия» М Победой в гостях над «Майнцем» (1:0) в позапрошлом туре Бундеслиги, «жеребята» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они три встречи проиграли и одну свели вничью. Все поражения пришлись на домашние поединки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Фортуна» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 30 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 22:57
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах президента
Обновлено в 03:49
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Гороскоп на 31 марта: новые открытия у Овнов и интересные перспективы у Львов
Астропрогноз на 31 марта, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia.
Обновлено вчера в 19:00
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание
Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован
В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Выявлены первые нарушения на избирательных участках в Винницкой, Ровенской и Волынской области на Украине.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ
Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Приморье семилетняя девочка обварилась кипятком в бане
В приемное отделение местной больницы доставили семилетнюю девочку. Она получила сильные ожоги во время похода с мамой в баню.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Космос
«Попросили политического убежища»: Десятки НЛО, замеченные в последние дни, могли искать спасения от Нибиру на Земле
Корабли пришельцев замечены в горах Венесуэлы, в Бразилии, Мексике и США.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме. 31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов.
Обновлено в 03:22
Спорт
Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при
Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме
Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
Обновлено вчера в 23:12