Футбол
Фортуна Дюссельдорф — Бавария 0:2 (Перерыв)Советский спорт 03:19
Чемпионат Германии
Стадион «Эсприт Арена»
|15′
Кингсли Коман
Каан Айхан
|20′
|41′
Кингсли Коман
|41%
|Владение мячом
|59%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|–
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|2
|4
|Отборы
|3
|6
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑3‑3
1
Рензинг
25
Циммерманн
3
Хоффман
35
Каминьски
5
Айхан
8
Баркок
31
Зоботтка
22
Штёгер
9
Раман
28
Хеннингс
27
Ковнацки
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
22
Гнабри
8
Мартинес
25
Мюллер
6
Алькантара
29
Коман
2 ×
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба.
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