Футбол

Фортуна Дюссельдорф — Бавария 0:2 (Перерыв)Советский спорт 03:19

Фортуна Дюссельдорф — Бавария
0 – 2
Перерыв
Чемпионат Германии
Стадион «Эсприт Арена»
15′
Кингсли Коман
Каан Айхан
20′
41′
Кингсли Коман
В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба.
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