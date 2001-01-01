Фортуна Дюссельдорф — Бавария 0:2 (Перерыв)Советский спорт 03:19

В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон. Поэтому не имеем права их недооценивать, - цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Экономика Азербайджан отменил пошлины на реактивное топливо до 2020 года Правительство Азербайджана отменило импортные пошлны для нескольких марок топлива: топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2».

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского.

Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призвала Басту подписаться на ее «Инстаграм» Фанаты Ольги Бузовой тут же отреагировали на ее просьбу и буквально забросали страничку Басты комментариями с призывом подписаться на Ольгу.

Происшествия Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.

Автоспорт Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Политика Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Гаджеты Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Интернет В Microsoft заявили о взломе хакерами почты Outlook Компанией Microsoft отправлены уведомление пользователям, которые пользуются электронной почтой Outlook.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Происшествия В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Политика Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.

Армия и оружие МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.

Политика Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.