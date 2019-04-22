Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водоразделКоммерсантъ вчера в 17:53
Аналитики отмечают, что при очевидных плюсах для Fortum сделка будет не столь выгодна для ТГК-1 и ГЭХ. В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами.
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СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»
Ведомостивчера в 22:23
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Энергетика
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Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
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Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
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Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
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«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины Луценко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Tesla направила инженеров в Китай после самовозгорания электромобиля
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Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»
Обновлено вчера в 19:37
Хоккей
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»
"Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.
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Общество
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Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено вчера в 20:31
Космос
Нештатная ситуация возникла при испытаниях Crew Dragon
Во время проведения огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли проблемы. Об этом сообщает издание Space News.
Обновлено 20 апреля в 21:59
Происшествия
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Суд провинции Цзянси на востоке Китая приговори троих мужчин к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за расхищение гробниц, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
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Транспорт
Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов
Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.
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Происшествия
Сохатый устроил два ДТП в Ленинске-Кузнецком
Накануне около 23:00 на 262-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, в районе поворота на поселок Новый, водитель Mercedes-Benz врезался в лося, который внезапно выбежал из леса на трассу.
Обновлено вчера в 22:05
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Снег выпал в Карымском 22 апреля
Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18