Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водоразделКоммерсантъ вчера в 17:53
В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами. Fortum хочет забрать себе гидрогенерирующие активы энергокомпании ТГК-1 (в ней у ГЭХ — 51,79%, у Fortum — 29,45%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»
Ведомостивчера в 22:23
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Скрывшиеся с места аварии водители не отделаются лишением прав
За аварию с одним погибшим — от 2 до 7 лет, а если жертвами стали больше двух человек, то наказание составит 4-9 лет лишения свободы.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено в 00:54
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика
Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского
В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:47
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения
Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский во втором туре выборов набирает 69%,26% голосов по результатам обработки ЦИК 1,01% протоколов.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»
Обновлено в 03:11
Экономика
Цены на российскую пшеницу упали
Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
Обновлено в 03:49
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено вчера в 06:26
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Политика
Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной
Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Политика
«Пояс и путь» нарисуют тонкими линиями
Предстоящий на этой неделе второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Пояса и пути» китайский МИД называет самым главным внешнеполитическим мероприятием года, которое Китай будет проводить на своей территории.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26