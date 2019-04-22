Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водоразделКоммерсантъ вчера в 17:53

В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами. Fortum хочет забрать себе гидрогенерирующие активы энергокомпании ТГК-1 (в ней у ГЭХ — 51,79%, у Fortum — 29,45%).
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Fortum снова предложил «Газпрому» поменяться активами. Финны хотят сократить присутствие в традиционной электрогенерации в РФ

Фонтанка.Ру03:39

Финская Fortum предлагает «Газпром энергохолдингу» обменяться активами

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Fortum готов передать активы в Тюмени и Челябинске «Газпром энергохолдингу»

Правда УрФОвчера в 23:15

СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»

Ведомостивчера в 22:23

Fortum зовет «Газпром» на водораздел

Коммерсантъвчера в 17:53
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В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Скрывшиеся с места аварии водители не отделаются лишением прав

За аварию с одним погибшим — от 2 до 7 лет, а если жертвами стали больше двух человек, то наказание составит 4-9 лет лишения свободы.
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Происшествия

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В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности

Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика

Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком

Обновлено в 00:54
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика

Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского

В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:47
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения

Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский во втором туре выборов набирает 69%,26% голосов по результатам обработки ЦИК 1,01% протоколов.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

Обновлено в 03:11
Экономика

Цены на российскую пшеницу упали

Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
Обновлено в 03:49
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил кота с восьмого этажа

Обновлено в 03:45
Политика

Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе

Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено вчера в 06:26
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Транспорт

Дорожные знаки в России станут меньше

Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Политика

Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной

Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Политика

«Пояс и путь» нарисуют тонкими линиями

Предстоящий на этой неделе второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству «Пояса и пути» китайский МИД называет самым главным внешнеполитическим мероприятием года, которое Китай будет проводить на своей территории.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
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Газпром энергохолдинг
Российская компания, осуществляющая управление энергетическими активами «Газпрома». Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге.
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