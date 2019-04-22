Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водоразделКоммерсантъ вчера в 17:53
Аналитики отмечают, что при очевидных плюсах для Fortum сделка будет не столь выгодна для ТГК-1 и ГЭХ. В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами.
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СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»
Ведомостивчера в 22:23
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Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
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Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
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Интернет
Объявлены пароли, которые чаще всего взламывают
Британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал результаты исследования с паролями, которые чаще всего поддаются взлому в сети.
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Технологии
Toyota создает в Китае институт по изучению «зеленых» технологий
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
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Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено вчера в 11:51
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Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
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Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Религия
Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 02:00
Технологии
Под научным флотом зашатался стапель
В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
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Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Сочи мужчина спас ребенка, которого смыло волной в море
Мальчика, которого смыло волной в море, из воды вытащил оказавшийся неподалеку мужчина. Бабушка пострадавшего находилась на берегу.
Обновлено в 01:12
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
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В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
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Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
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Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
Ясновидящая приняла участие в популярном проекте канала ТВ-3, но накануне ее товарищи по племени решили, что будут продолжать борьбу без нее.
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