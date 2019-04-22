Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водоразделКоммерсантъ вчера в 17:53

Аналитики отмечают, что при очевидных плюсах для Fortum сделка будет не столь выгодна для ТГК-1 и ГЭХ. В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами.
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Fortum зовет «Газпром» на водораздел

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»

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Финская Fortum предлагает «Газпром энергохолдингу» обменяться активами

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