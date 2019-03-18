Экономика
«Фортум» займется сбытом электроэнергииКоммерсантъ вчера в 18:27
Компания может стать гарантирующим поставщиком на Урале Российский дивизион финской Fortum — ПАО "Фортум" — хочет начать работу в энергосбытовом бизнесе в России, рассказали "Ъ" источники в отрасли. Речь идет о получении статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области.
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«Фортум» может стать гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области
Коммерсантъ Челябинск04:46
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