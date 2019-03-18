«Фортум» займется сбытом электроэнергииКоммерсантъ вчера в 18:27

Компания может стать гарантирующим поставщиком на Урале Российский дивизион финской Fortum — ПАО "Фортум" — хочет начать работу в энергосбытовом бизнесе в России, рассказали "Ъ" источники в отрасли. Речь идет о получении статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области.

Экономика В России социальные пенсии проиндексируют на два процента с 1 апреля В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте По данным местных СМИ, вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.

Шоу-бизнес Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами.

Общество СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Политика В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.

Футбол Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом» Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Политика В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.

Общество Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.

Происшествия В Башкирии жители швырнули кота в лося Рядом стоит машина службы спасения города. Cначала в лося летят снежки, потом в сохатого в какой-то момент жительница дома бросает кота.

Экономика Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.

Происшествия В правительстве Хабаровского края проходят обыски В администрации Хабаровского края проходят обыски в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли.

Экономика Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ Правительство утвердило список иностранных судов, которым разрешено заниматься перевозкой сжиженного природного газа по Северному морскому пути с отечественных СПГ-проектов из порта Сабетта до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

Наука В Великобритании установили личность Джека-потрошителя Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.

Политика Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения Крыма "сразу после президентских выборов", передает РИА "Новости".

Политика ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.

Политика Песков: ввод ТЭС в Крыму является символом его энергосамостоятельности Песков добавил, что Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также в ходе видеоконференции — Таврической ТЭС.

Происшествия Устроивший стрельбу в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант намерен защищать себя в суде.

Происшествия В Челябинской области офицера Минобороны задержали за взятки В отношении сотрудников Минобороны, работавших в одном из представительств оборонного предприятия, возбудили уголовные дела о коррупции.

Политика Эрдоган: Стамбул никогда не станет Константинополем Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь.

Политика Путину доложат о призывах отпустить косаток из «китовой тюрьмы» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину еще не докладывали о том, что известные деятели культуры, ученые, актеры из разных стран написали обращение с просьбой выпустить косаток и белуг из китовой тюрьмы в Приамурье.

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Политика В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.

Футбол В РФПЛ жестко раскритиковали эфир телеканала «Зенита» Z+ Российская футбольная премьер лига (РФПЛ) считает недопустимым показывать на ресурсах клуба передачи, подобные той, что вчера вышла на сайте футбольного клуба «Зенит», заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

Политика Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.