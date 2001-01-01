Экономика

«Фортум» займется сбытом электроэнергииКоммерсантъ 18:27

Речь идет о получении статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области. ГП — по закону ключевой энергосбыт региона, он обязан поставлять электроэнергию всем обратившимся к нему розничным потребителям. Сейчас Минэнерго проводит конкурс на передачу этого статуса новой компании.
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«Фортум» займется сбытом электроэнергии

Коммерсантъ18:27
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