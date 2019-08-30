Донской футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) обыграл в Красноярске в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» со счетом 3:1.«Енисей» еще в прошлом году выступал в Премьер-лиге, но по итогам сезона вернулся в ФНЛ.

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