Футбол

161.ru161.ruФорсировали «Енисей»: ФК «Чайка» одержал победу в Красноярске

Донской футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) обыграл в Красноярске в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» со счетом 3:1.«Енисей» еще в прошлом году выступал в Премьер-лиге, но по итогам сезона вернулся в ФНЛ.
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