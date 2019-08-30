Футбол
161.ruФорсировали «Енисей»: ФК «Чайка» одержал победу в Красноярске
Донской футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) обыграл в Красноярске в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» со счетом 3:1.«Енисей» еще в прошлом году выступал в Премьер-лиге, но по итогам сезона вернулся в ФНЛ.
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Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Политика
Токио заявил протест Сеулу из-за посещения депутатами спорных островов
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов.
РИА Новости 01:10
Общество
Около 750 человек вышли на несогласованную акцию в центре Москвы
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Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
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РБК 05:53
Политика
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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
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Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян
Как стало известно Super, проект запустят в эфир уже в октябре, а само шоу будет являться российским аналогом западного «Keeping Up with the Kardashians» — специально для этого команда Собчак приобрела официальную лицензию на производство проекта.
Super.ru 06:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Здоровье
В Тульской области открылись четыре новых ФАПа
В пятницу, 30 августа, в муниципалитетах Тульской области открылись четыре новых фельдшерско-акушерских пункта – в сёлах Кресты и Языково соответственно Куркинского и Каменского районов, а также в деревнях Каменка и Малая Огарёвка Богородицкого и Тёпло-Огарёвского районов.
ГТРК Тула 09:20
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
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Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Актриса призналась, что сегодня отмечает годовщину венчания. Мария Кожевникова активно ведет свой блог в Instagram.
7Дней.ру вчера в 16:00
Футбол
Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
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Происшествия
Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе
По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12