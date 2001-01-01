Автоспорт
Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка. Онлайн-трансляцияЧемпионат 02:00
Сегодня, 25 мая, на уличной трассе в Монте-Карло состоится третья свободная практика шестого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Монако. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
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