Автоспорт
Формула-1. Гран-при Канады. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляцияЧемпионат вчера в 04:31
Сегодня, 7 июня, на полустационарной трассе в Монреале состоятся пятничные тренировки седьмого этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Канады.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Обновлено в 07:33
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Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
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На территории колонии в Тюмени произошёл пожар
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Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен
Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.
Обновлено в 06:35
Авто
Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Экономика
Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook
Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:30
Космос
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Исследователи космического пространства рассказали, что если на Красной планете и бывает молния, то она более слабая и менее частая, чем на Земле.
Обновлено 06 июня в 16:37
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Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Радостное событие произошло в семье российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. У хоккеиста и его супруги Яны родился мальчик.
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В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
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Политика
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Обновлено в 21:16
Космос
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Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной
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Обновлено в 17:10
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Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16