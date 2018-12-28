Экономика
Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРО
Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРОИзвестия05:17
Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) приняла решение исключить пять компаний, которым ЦБ России аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг. Сообщение об этом появилось 28 декабря на сайте АФД.
Известия05:17
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж
Обновлено в 04:41
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Басманный суд Москвы вынес приговор владельцу холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, обвиненному в контрабанде элитного алкоголя.
Обновлено в 05:02
Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 19:03
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Путин поздравил с Новым годом экс-президента Армении Кочаряна
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин проведет переговоры с Лукашенко 29 декабря
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Москве 29 декабря, лидеры продолжат обсуждение тем, которые были на повестке их недавней встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пассажир «Победы» сбежал с рейса перед вылетом на Урал
Пассажир компании «Победа» сбежал с рейса перед вылетом самолета. Об этом РБК сообщила начальник пресс-центра Внуково Мария Шаравина.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Обновлено в 03:29
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Политика
Кремль опроверг данные о военнопленных в России
Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
В рамках процесса выхода из-под санкций США совет директоров "Русала" избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Нижнем Новгороде автобус сбил женщину на остановке
Автобус сбил женщину с двумя детьми, стоявших на остановке в Нижнем Новгороде, женщина погибла, дети госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.
Обновлено в 02:14
Технологии
В США произошел массовый сбой интернета
В ряде штатов США зафиксированы массовые отключения телефонной связи и интернета, доступ к которому предоставлялся одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение ответственности за превышение скорости
Министр транспорта России Евгений Дитрих положительно прокомментировал предложение ужесточить ответственность за превышение скорости на российских дорогах, снизив так называемый нештрафуемый порог с 20 до 10 километров в час.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29
Экономика
АФК «Система» и ВТБ создают совместный фармхолдинг
АФК «Система» и ВТБ собираются открыть совместный фармацевтический холдинг в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:37
Политика
На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ
Минувший сезон Кучеров завершил в списке лучших бомбардиров лиги на третьей позиции, забросив за регулярный чемпионат 39 шайб и сделав 61 передачу.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге
Обновлено в 02:43