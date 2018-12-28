Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) приняла решение исключить пять компаний, которым ЦБ России аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг. Сообщение об этом появилось 28 декабря на сайте АФД.

Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРО

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