Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажетсяГазета.Ru 03:39

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.

Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется

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