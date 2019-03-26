Авто
Ford задумался об уходе с российского рынкаГазета.Ru вчера в 04:48
По словам источников, в последнее время продажи легковых автомобилей оставляли желать лучшего. Также не исключается, что Ford Sollers последует примеру General Motors и уйдет с российского рынка. Ранее сообщалось, что Ford отзывает более 953 тысяч автомобилей из-за взрывающихся подушек безопасности.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники "Ъ". В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК.Коммерсантъ25 марта в 18:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал информацию о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России
RT на русскомвчера в 16:19
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов
Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Здоровье
В Таре у местного кота выявили бешенство
Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду
Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова
Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
Обновлено в 05:51
Общество
Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»
На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18