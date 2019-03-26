Ford задумался об уходе с российского рынкаГазета.Ru вчера в 04:48

Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники "Ъ". В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК.

с чего всё началось

По словам источников, в последнее время продажи легковых автомобилей оставляли желать лучшего. Также не исключается, что Ford Sollers последует примеру General Motors и уйдет с российского рынка. Ранее сообщалось, что Ford отзывает более 953 тысяч автомобилей из-за взрывающихся подушек безопасности.

Ford задумался об уходе с российского рынка

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие Новейший авианосец США сломался на испытаниях Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.

Энергетика Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.

Происшествия Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.

Здоровье В Таре у местного кота выявили бешенство Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Происшествия В офис московского «Яблока» нагрянула полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.

Экономика Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Политика Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.

Политика МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

Происшествия На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Общество Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100 Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Происшествия СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.