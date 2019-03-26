Авто

Ford задумался об уходе с российского рынкаГазета.Ru вчера в 04:48

По словам источников, в последнее время продажи легковых автомобилей оставляли желать лучшего. Также не исключается, что Ford Sollers последует примеру General Motors и уйдет с российского рынка. Ранее сообщалось, что Ford отзывает более 953 тысяч автомобилей из-за взрывающихся подушек безопасности.
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с чего всё началось

Ford не ищет легковых путей

Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники "Ъ". В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК.
Коммерсантъ25 марта в 18:17

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Эксперт прокомментировал информацию о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

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Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит

Автостат25 марта в 07:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
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Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

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Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
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Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

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Обновлено в 06:40
Происшествия

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
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Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Здоровье

В Таре у местного кота выявили бешенство

Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова

Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.
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«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

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На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Политика

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18
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