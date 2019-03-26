Ford задумался об уходе из РоссииForbes 05:06

Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники "Ъ". В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК.

с чего всё началось

В случае полного отказа Ford от производства легковых моделей пересмотреть финансовую модель СПИК в оставшиеся сроки очень сложно. Таким образом Ford может стать вторым американским автогигантом, решившим уйти из России. Весной 2015 года это сделала компания General Motors.

Ford задумался об уходе из России

Политика Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Армия и оружие Венесуэла развернула зенитно-ракетные комплексы С-300 Развертывание венесуэльских зенитно-ракетных комплексов С-300 совпало по времени с визитом российских военных.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

Энергетика Правительство и нефтяники согласились стабилизировать цены на топливо Правительство РФ и представители нефтяной отрасли договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Армия и оружие Россия осудила удар США по Афганистану Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.

Наука Специалисты из Румынии разрабатывают «летающую тарелку» В настоящее время эксперты заняты созданием сверхзвукового аппарата нового класса — летающей тарелки.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Политика ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Политика В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян Русская православная церковь призывает россиян бережно относиться к семье, готовности рожать и воспитывать детей, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во вторник, 26 марта.

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Финансы Рынок акций занял выжидательную позицию. Рубль начал укрепляться В понедельник российская валюта укрепилась по итогам торгов к американской почти на 1%. Курс доллара приблизился к ₽64.

Армия и оружие Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57 Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.

Здоровье Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.

Экономика ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.

Единоборства Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.

Политика В сенате США призвали Минюст назначить нового спецпрокурора Сенатор, представитель Республиканской партии США Линдси Грэм полагает, что Минюсту страны следует назначить нового спецпрокурора для расследования в отношении тех, кто обвинял президента Дональда Трампа в тайном сговоре с Россией.

Происшествия Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии «Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Армия и оружие Израиль начал обстрел сектора Газа Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.