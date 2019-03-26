Авто
Ford задумался об уходе из РоссииForbes 05:06
В случае полного отказа Ford от производства легковых моделей пересмотреть финансовую модель СПИК в оставшиеся сроки очень сложно. Таким образом Ford может стать вторым американским автогигантом, решившим уйти из России. Весной 2015 года это сделала компания General Motors.
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с чего всё началось
Уход Ford из РФ по примеру другого американского автопроизводителя General Motors тоже возможен, говорят источники "Ъ". В пользу такого варианта говорит отсутствие интереса Ford Sollers к СПИК.Коммерсантъвчера в 18:17
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