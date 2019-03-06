Ford задумался о закрытии двух заводов в РоссииИнтерфакс 12:11

с чего всё началось

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

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