Экономика

Ford выставит на торги заводы в РоссииРИА Новости 07:44

Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

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Казанский репортер09:51

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РИА Новости07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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