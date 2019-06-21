Экономика
Ford выставит на торги заводы в РоссииРИА Новости 07:44
Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось
"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.ТАСС07:20
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