Авто

Ford продаст свои заводы в России на торгахГоворит Москва вчера в 07:21

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком. «Поэтому реализация этих заводов будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — сказал Мантуров.
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Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информвчера в 08:54

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:26

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москвавчера в 07:21

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфаксвчера в 08:02

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новостивчера в 07:44

Ford погасил кредит и выставит заводы в России на торги

За рулемвчера в 08:48

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАССвчера в 07:20
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Авто

Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск

По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.
Обновлено в 01:39
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
Обновлено в 01:12
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Общество

Цветы к вечному огню в Чите возложили в День памяти и скорби

Обновлено в 02:33
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Мик Джаггер впервые после операции на сердце вышел на сцену в Чикаго

Обновлено в 02:13
Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Обеспокоенных косаток и белух из «китовой тюрьмы» привели в чувство

Обновлено в 02:39
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Кемпес: «Месси стоит взять передышку в выступлениях за сборную»

Игроки сборной чувствуют, что должны отдать мяч Месси.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Гарик Мартиросян сравнил Гарика Харламова с толстым «человеком-пауком»

Обновлено в 00:20
Политика

В Тбилиси протестуют после выступления россиян в парламенте

Оппозиционеры в Грузии требуют роспуска парламента после выступления там россиян.
Обновлено 20 июня в 15:23
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Жара в Москве сегодня может побить рекорд 100-летней давности

Обновлено в 02:00
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Финансы

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Обновлено в 01:00
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
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