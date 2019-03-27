Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в РоссииИзвестия 12:15

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам. Об этом 27 марта сообщается в пресс-релизе концерна, передает ТАСС.

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

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