Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в РоссииИзвестия 12:15
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам. Об этом 27 марта сообщается в пресс-релизе концерна, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Политика
Захарова ответила на требование Трампа покинуть Венесуэлу
Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал снимок «женского варианта Павла Воли»
Несколько дней назад шоумен Гарик Харламов на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал снимок, на котором изображена некая женщина, сидящая в вагоне метро с закрытыми глазами.
Обновлено в 02:05
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии
Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.
Обновлено в 11:11
Политика
На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука
На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Авто
В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4
Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Теннис
Майами (WTA). Халеп играет с Ван Цян, Плишкова встретится с Вондроушовой, Барти, Контавейт вышли в 1/2 финала
В среду в Майами проходят вторые женские четвертьфиналы: Симона Халеп играет с Ван Цян, а Каролина Плишкова встретится с 19-летней Маркетой Вондроушовой.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье
Минздрав предложил ввести йодирование всей пищевой соли с 2020 года
Как сообщает ТАСС, Минздрав предложил ввести всеобщее универсальное йодирование всей пищевой соли с 2020 года.
Обновлено в 00:40
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Космос
В Самаре разгадали тайну возникновения планет
Вычисления показали, что углеводород может создавать требуемые для возникновения планет структуры в условиях сверхнизких температур, характерных для отдаленных от звезд областей космоса.
Обновлено в 07:48