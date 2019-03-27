Ford выплатит $200 млн сотрудникам и поставщикам в РоссииSpeedMe 07:53

В свете последних событий, связанных с реорганизацией Ford Sollers, автомобильный концерн Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся заводов и поставщикам.

Ford выплатит $200 млн сотрудникам и поставщикам в России

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