Авто
Ford уведет легковые автомобили из РоссииВедомости 07:30
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены. Сохранится лишь выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV) Ford Transit. Они собираются на третьем автозаводе СП – в ОЭЗ «Алабуга».
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Компания Ford закроет производство в России и продаст свои предприятия
Общественное телевидение России14:05
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Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Наука
Россия и Китай проведут глубоководные исследования
Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Хоккей
Почему из КХЛ никого не исключили
После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.
Обновлено в 09:30
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Кино
Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel
В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны. Поэтому в нем я просто сделал все возможное, чтобы не мешать.
Обновлено в 01:26
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Транспорт
Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны
26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.
Обновлено в 06:42